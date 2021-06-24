ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Товузского района

В четверг, 24 июня, подразделения вооруженных сил Армении обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении села Мунджуглу Товузского района. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте министерства обороны Азербайджана.

В ведомстве отметили, ВС Армении подвергли обстрелу азербайджанскую армию с позиций, расположенных близ села Айгедзор Бердского района, примерно в 14:30 (13:30 мск). В сообщении также отмечается, что потерь и раненых среди личного состава ВС Азербайджана нет.

В Минобороны поведали, что настоящее время ситуация в этом направлении стабильна, оперативная обстановка находится под контролем азербайджанских подразделений.