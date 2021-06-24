Улицы Ялты и Керчи поливают спиртом для дезинфекции

Специалисты МЧС начали проводить дезинфекцию пострадавших от наводнения Ялты и Керчи, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму.

"В том числе… проводят дезобработку помещений социально значимых объектов и улиц", - рассказал начальник управления Аркадий Ожигин о проводимых в Ялте работах.

В МЧС подчеркнули, что дезинфекция безопасна для людей и животных, но эффективна в борьбе с вирусами и бактериями.

"Машины выполняют аэрозольную дезинфекцию 70-процентным раствором спирта. Современные машины, которые применялись в Италии, Сербии, зарекомендовали себя эффективными", - отметил представитель Минобороны.

Дезинфекцией пострадавших территорий занимаются военные, задействовано десять автомобилей, две из которых помогали российских военным бороться с пандемией в Италии.

В Керчи также началась дезинфекция дворов, подвалов и дорог, поделился глава администрации города Сергей Бороздин.

Напомним, на прошлой неделе на Крым обрушился мощный циклон, он привел к подтоплениям, сходу селей, выходу рек из берегов. Больше всего пострадали Керчь и Ялта.