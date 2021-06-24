В Роспотребнадзоре назвали адекватными принимаемые регионами меры в связи с COVID-19

Те ограничения, которые вводят в российских регионах на фоне роста заболеваемости коронавирусом, являются адекватными, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия-24".

"Никто специально никогда не намерен вводить ограничения, это абсолютно точно. Это реакция на складывающуюся ситуацию. И в регионах сегодня меры принимаемые всегда адекватны. <...> Мы контролируем это", - отметила Попова.

К жестким ограничениям ведет рост заболеваемости и связанный с этим рост нагрузки на систему здравоохранения. "Это неизбежно, и это надо понимать. Но сегодня у всей страны есть возможность избежать развития жесткого сценария", - пояснила она.

Напомним, новые ограничения в Краснодарском крае привели к массовому запросу россиян на отказ от уже купленных путевок в этот регион.