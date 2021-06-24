Вакцинация "Спутником V" стартует в Египте со следующей недели

В Египте вакцинация населения российской вакциной от коронавируса "Спутник V" начнется уже в июне, сообщили в министерстве здравоохранения и народонаселения страны, передает ТАСС.

"Сегодня в Египет прибыла первая партия препарата "Спутник V", она поступит в центры вакцинации в течение нескольких дней, и на следующей неделе, ориентировочно, начнется ее использование", - рассказали в ведомстве в четверг.

Сделать прививку "Спутником V" или другой вакциной от коронавируса смогут не только граждане Египта, но и проживающие в стране иностранцы, для этого им нужно зарегистрироваться на сайте Минздрава.

Египет и Россия в мае заключили соглашение о поставках до конца года 20 млн доз "Спутника V", также препарат будет производиться египетской компанией Minapharm.