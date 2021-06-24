Хуснуллин предложил привлекать к работе на стройках неработающих пенсионеров

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что необходимо рассмотреть вопрос о привлечении неработающих пенсионеров в строительную отрасль. С таким предложением он выступил на семинаре-совещании по вопросу достижения показателей национальных целей в сфере жилищного строительства и инфраструктурного развития регионов.

По словам Хуснуллина, подобная практика применялась при проектировке инфраструктуры в СССР.

"Я прошу на трудовые ресурсы обратить особое внимание. Это и обучение, и привлечение, и мобилизация где-то неработающих пенсионеров на какие-то вопросы. Я могу по своему опыту сказать, что, когда мне нужно было решать сложные задачи по проектированию метро, мы со всей территории Советского Союза собирали проектировщиков, которые в том числе уже были на пенсии, знали, как нужно делать", - цитирует его ТАСС.

Вице-премьер также указал на то, что до 2024 для работы в сферу строительства в России необходимо привлечь около 5 млн иностранных специалистов разного уровня квалификации, в том числе из стран ЕАЭС. Он добавил, что в настоящее время власти занимаются отработкой подходов для достижения данной цели.