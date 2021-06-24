Главная » Видео

Итоги групповых. И предстоящий этап 1/8 финала

Телерадиоведущий Гия Саралидзе подвёл итоги групповых этапов Чемпионата Европы-2020 и дал прогноз на предстоящий этап 1/8 финала турнира.

830 просмотров




Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!