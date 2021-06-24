Итоги групповых. И предстоящий этап 1/8 финала 24 июн в 17:54 Телерадиоведущий Гия Саралидзе подвёл итоги групповых этапов Чемпионата Европы-2020 и дал прогноз на предстоящий этап 1/8 финала турнира. 830 просмотров Видео Мировые новости Спорт видео видеоновости франция Евро-2020 футбол Гия Саралидзе финал чемпионата Европы Ещё ... Далее В Грузии в озере утонули двое подростков Ранее "Яндекс" добивается разрешения на работу в России таксистов с узбекскими правами Вестник Кавказа в Telegram Подписаться