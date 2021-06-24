"Яндекс" добивается разрешения на работу в России таксистов с узбекскими правами

В России могут разрешить использование прав узбекского образца при работе в такси, над этим работают Узбекистан и компания "Яндекс".

Об этих планах стало известно по итогам переговоров первого заместителя министра занятости и трудовых отношений Узбекистана Эркина Мухитдинова с представителями "Яндекса".

В настоящее время на работу в такси в России принимают со стажем не менее трех лет и при наличии российского и киргизского водительского удостоверения, также допустимо использование прав тех стран, где русский язык используется в качестве официального.

В «Яндексе» сообщили о подготовке ряда мер по адаптации узбекских мигрантов, работающих в различных сервисах компании, например обучении русскому языку тех, кто работает с "Яндекс Такси" и "Яндекс доставкой". Также компания намерена решить вопрос с вакцинацией работающих мигрантов.