Посол США Джон Салливан вернулся в Россию

В четверг, 24 июня, посол США в России Джон Салливан вернулся Москву.

"Я рад вернуться в Москву, чтобы продолжить работу с опытной и надежной командой дипмиссии США для продвижения внешнеполитических интересов США в России", - цитирует его "Интерфакс".

По словам дипломата, он рассчитывает сотрудничество с российскими коллегами в правительстве РФ для достижения общей цели, - установления стабильных и предсказуемых отношений между США и Россией".

Салливан отметил, что, как ранее заявил президент США Джо Байден в Женеве, на Вашингтоне и Москве лежит обязанность ответственно выстраивать отношения между двумя странами. "Мы должны сотрудничать там, где это отвечает нашим взаимным интересам, а где у нас есть разногласия - и у нас есть существенные разногласия - важно вести открытый и откровенный диалог", - поведал посол.

Он также обратил внимание на то, что встречи в Женеве носили позитивный характер. "Теперь, когда я вернулся в Москву, а посол Антонов вернулся в Вашингтон, я буду неустанно работать над тем, чтобы предпринять практические шаги, необходимые для достижения задач, определенных на саммите", - подытожил Салливан.

Напомним, 20 апреля посол США в РФ Джон Салливан заявил, что направляется в Вашингтон для консультаций и вернется в Москву в ближайшие недели. "Я думаю, что для меня важно поговорить напрямую с моими новыми коллегами в администрации Байдена в Вашингтоне о нынешнем состоянии двусторонних отношений между США и Россией", - сказал он. Дипломат также добавил, что вернется в российскую столицу до встречи президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в Женеве 16 июня. Это были первые переговоры глав государств в личном формате с момента вступления Байдена в должность президента США.