В "Векторе" сообщили об эффективности "Эпиваккороны" против всех штаммов коронавируса

Вакцина "Эпиваккорона" показала эффективность против всех мутаций коронавируса, включая штаммы "дельта" и "дельта плюс", рассказал генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, где препарат был разработан, Ринат Максютов.

"Все мутации, которые вызывают беспокойство, - "Альфа", "Бета", "Гамма", "Дельта", "Дельта плюс" не попадают в структуру выбранного пептида", - заявил Максютов. Этот пептид лежит в основе "Эпиваккороны", поэтому устойчив к изменениям, пояснил он на III Международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".

Число инфицированных штаммом "Дельта плюс" в Индии достигло 40, этот штамм появился после очередной мутации штамма "Дельта", ставшего в последние месяцы доминирующим в мире. "Дельта плюс" считается еще более заразным.