Фестиваль грузинского песнопения стартует в Гурия

Ежегодный фестиваль "Голоса будущего", в котором принимают участие центры фольклора, состоится в грузинском регионе Гурия 25-27 июня, такое сообщение распространили организаторы.

На мероприятие соберутся порядка 200 учеников этих заведений, которые исполнят традиционные песнопения своих регионов. Выступления пройдут в Центре фольклора Озургети, передает Sputnik Грузия.

В программу фестиваля входят мероприятия для детей в поселке Шекветили, расположенном на берегу Черного моря, а также кинопоказы с обсуждениями.

Напомним, фестиваль "Голоса будущего" впервые провели в 2019 году, тогда в нем участвовали до 400 детей из 11 центров фольклора. Сегодня в разных районах Грузии открыты 27 центров, где все желающие могут выучить грузинские традиционные песни и песнопения.