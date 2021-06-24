Туристы отказываются от отдыха на Кубани

Туроператоры сообщили о массовых запросах на аннулирование туров в Краснодарский край после введения противокоронавирусных ограничений. Об этом заявила глава Ассоциация туроператоров России Майя Ломидзе.

"Буквально через полчаса после опубликования этого заявления пошел шквал запросов на аннуляцию. Это вызвало волну негатива и возмущения со стороны наших туристов", - приводит ее слова РИА Новости.

Ломидзе также подчеркнула, что пока рано делать поспешные выводы и порекомендовала отдыхающим сохранить путевки.

"Пока мы путешественникам рекомендуем такие запросы не доводить до аннуляции, надеемся на благоприятный исход дела и хотим увидеть документ, потому что непонятно, как будут проверять частный сектор или это коснется снова только отелей. Независимо от всех факторов, на наш взгляд, все это требует вмешательства на самом высоком уровне", - сказала она.

Напомним, что глава Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что для заселения в отели и гостиницы края с 1 июля необходим отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации.