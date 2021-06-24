МИД заявил британскому послу решительный протест в связи с провокацией в Черном море

Сегодня посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт была вызвана в МИД РФ по поводу совершенного накануне эсминцем Defender нарушения госграницы России в акватории Черного моря в районе мыса Херсонес. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Послу был заявлен решительный протест по поводу нарушения границы РФ и провокационных и опасных действий корабля ВМС Великобритании в территориальном море РФ, которые российская сторона расценивает как грубое несоблюдение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года", - пояснили в министерстве.

В сообщении обращается особое внимание на то, что при повторении такого рода провокаций ответственность за их возможные последствия полностью окажется на британской стороне.