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Премьер Абхазии вакцинировался "Спутником V"

Премьер Абхазии вакцинировался &quot;Спутником V&quot;

Глава правительства Абхазии Александр Анкваб привился первым компонентом российского "Спутника V", сообщает пресс-служба кабмина республики.

"Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб получил первый компонент российской вакцины "Спутник V" от новой коронавирусной инфекции 24 июня", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ранее от коронавируса привились глава Минобороны республики Владимир Ануа, министр юстиции Анри Барциц, министр культуры Гудиса Агрба.

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Вестник Кавказа

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