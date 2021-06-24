Премьер Абхазии вакцинировался "Спутником V"

Глава правительства Абхазии Александр Анкваб привился первым компонентом российского "Спутника V", сообщает пресс-служба кабмина республики.

"Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб получил первый компонент российской вакцины "Спутник V" от новой коронавирусной инфекции 24 июня", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ранее от коронавируса привились глава Минобороны республики Владимир Ануа, министр юстиции Анри Барциц, министр культуры Гудиса Агрба.