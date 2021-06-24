Москва поставила новый температурный рекорд

Температурный рекорд 24 июня в Москве составляет теперь 34,5 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, отметив, что это почти на один градус выше, чем предыдущий рекордный показатель.

"Сейчас максимальная температура за день - 34,5 градуса", - сказал он, уточнив, что дальнейшее повышение температуры сегодня маловероятно, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что сегодня уже достигались рекордные температурные показатели для 24 июня – столбики термометров показывали 33,8 градуса.