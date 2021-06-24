В ДТП в Дагестане пострадали две 13-летние девочки

В Махачкале и Буйнакске две несовершеннолетние девочки получили травмы в результате наезда автомобилей, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

В первом случае, в 16:20, в Махачкале, по улице Абубакарова, 26-летний водитель машины Mercedes сбил переходившую проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода 13-летнюю девочку. Пострадавшую госпитализировали в одну из больниц города.

Аналогичный случай произошел и в Буйнакском районе. На 6 километре дороги "Буйнакск-Аркас", 26-летний водитель "ГАЗ-33021" наехал на 13-летнюю девочку из села Нижнее Казанище. Ее с травмами доставили в городскую больницу.

"По данным фактам собраны материалы для принятия процессуального решения", – сказано в сообщении.