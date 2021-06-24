Ставрополье утроило вакцинацию населения от коронавируса

Запись на вакцинацию от коронавируса на Старополье выросла втрое и достигла 4,8 тыс привитых за сутки, сообщила заместитель главы коревого Минздрава Наталья Звягинцева.

"Хотелось бы отметить нарастание темпов вакцинации. Если ранее было в день 1 500 - 1 700 человек по всем прививочным пунктам, то за вчерашний день привит 4 881 человек", - сказала она.

По ее словам, повышение темпов вакцинации связано с информационной кампанией. "Все видят информацию о нарастании эпидситуации, люди пошли записываться, вакцинироваться, наконец понимают, что только этим в настоящий момент мы можем себя обезопасить", - приводит слова собеседницы ТАСС.

Кроме того, в регионе прорабатывается возможность введения обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в регионе было зафиксировано 100 случаев заражения коронавирусом нового типа.