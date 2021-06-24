Доклад группы Сороса о Нагорном Карабахе игнорирует объективную реальность

9 июня Международная кризисная группа (ICG), основанная Джорджем Соросом, обнародовала доклад о постконфликтом урегулировании в Нагорном Карабахе. В нем указываются на проблемы, которые с собой принесла Вторая Карабахская война. Часть из них касаются политических аспектов, другая – гуманитарных и экономических, однако объединяет их одно: ангажированная позиция.

Доклад начинается с описания событий 27 сентября – 10 ноября, констатируются освобождение территорий Азербайджана и подписание трехстороннего меморандума, гарантирующего 1) размещение МС России, 2) перемирие и 3) открытие транспортных коридоров.

Проблема статуса

"Международные эксперты" из ICG тут же во главу угла выносят вопрос статуса Нагорного Карабаха. Они выделяют диаметрально противоположные подходы Баку и Еревана. Азербайджан устами президента Ильхама Алиева подчеркивает, что проблема статуса уже не стоит на повестке дня. Армения, не имея на то никаких оснований, продолжает настаивать на независимости региона. При этом отмечается, что Россия "предложила отсрочить дискуссии об окончательном статусе". Заявляя, что не занимает чью-либо сторону, ICG все же признает наличие такой проблемы, как статус Нагорного Карабаха. Если Баку планирует постепенно интегрировать армянское население Карабаха, то ему еще "предстоит выработать, как это сделать, перед лицом российских миротворцев", говорится в докладе.

Экономическая разруха

ICG чрезвычайно обеспокоена экономическими потерями карабахских армян, хотя они связаны лишь с тем, что оставшиеся в зоне ответственности российских миротворцев жители отказываются признавать новые реалии и интегрироваться в социально-экономическую жизнь Азербайджана. "Его (Нагорного Карабаха) экономика сократилась до четверти от бывшего объема". сказано в документе., так как большая часть сельскохозяйственных угодий освобождена Баку от армянской оккупации. Некоторые местные армяне забивают скот, потому что их негде больше пасти.

Отсутствие прямого диалога между Баку и Ереваном

Решение ряда гуманитарных вопросов на "линии фронта" требует общения между азербайджанскими и армянскими властями и военными, отмечается в докладе, но это общение все больше сводится к "торгу" (пленные в обмен на карты мин), чем к решению "насущных проблем мирного населения", в которое у группы Сороса по-прежнему включены только карабахские армяне, но не изгнанные с родной земли 30 лет назад азербайджанцы, которые еще не скоро смогут вернуться домой из-за тотальной заминированности районов. "В течение шести месяцев они не смогли решить большинство непосредственно постконфликтных вопросов, начиная с освобождения заключенных и заканчивая разминированием и доступом международной помощи к конфликтной зоне", жалуется ICG.

Баланс сил в пользу Азербайджана

ICG рассказывает, не приводя конкретных примеров, что раньше линия фронта была широкой и между окопами враждующих сторон расстояние составляло несколько километров. При этом, пишут авторы доклада, теперь между азербайджанскими военными в Карабахе и армянскими сепаратистами, остающимися там, от 30 до 100 метров. Размещенные в регионе 2000 российских миротворцев охраняют дороги в самом Нагорном Карабахе, преимущественно Лачинский коридор, поэтому в случае эскалации третья сторона, опасается группа Сороса, не сможет остановить всплеск насилия.

В то же время ICG отмечает военное превосходство ВС Азербайджана. "Силы Баку имеют открытый обзор почти всех равнин и ущелий". - гласит доклад. -"Армянские позиции по другую сторону обычно менее выгодны, так как вид с них прерывается из-за меньшей высоты". Армия сепаратистов в Нагорном Карабахе более не может пополняться живой силой и вооружением из Армении, потому что этому "мешают миротворческие силы России". В то же время указывается на отсутствие прямой связи между освобожденными Шушой и Кельбаджаром и остальными территориями Азербайджана. Сообщение осуществляется по зоне ответственности российских миротворцев.

Гуманитарные проблемы: Военные стали ближе к гражданским

Из-за перемещения боевых позиций азербайджанские военные стали намного ближе к гражданским объектам карабахских армян, сообщается в докладе. Азербайджанские солдаты также находятся в пределах слышимости армянских мирных жителей. "Они так близко, что по ночам мы слышим их смех", - приводит ICG слова одного из жителей зоны ответственности российских миротворцев.

Некоторые мирные жители пасут скот или занимаются сбором урожая непосредственно вблизи позиций азербайджанских военных, и некоторые из них опасаются, что скот могут угнать, а урожай уничтожить. ICG рассказывает о том, как однажды корова забрела за пределы зоны ответственности МС РФ, и ее владельцу пришлось обратиться к российским миротворцам с просьбой вернуть скот. Водоснабжение сепаратистской части Карабаха перерезано, и для его возобновления нужно координироваться с азербайджанскими властями, при этом в документе указывается, что местные армяне предпочитают строить новые каналы, лишь бы не контактировать с азербайджанцами.

К вопросам гуманитарного характера группа также относит разрушенные дома в Нагорном Карабахе, обнищание местных армян, живущих на подачки из Еревана и диаспоры, а также превращение 30% населения фейкового режима "НКР" в беженцев. В докладе утверждается, что до Второй Карабахской войны на тогда еще оккупированных землях Азербайджана проживало 145 тыс армян, из них после войны обратно вернулись лишь 70 тыс человек, а еще 40 тыс находятся сейчас в Армении (что стало с еще 35 тыс человек, доклад не сообщает). "Потерявшие работу и получившие психологическую травму люди спиваются или приобщаются к наркотикам", - заявляет ICG, указывая на необходимость финансирования и поддержки не желающих становиться частью азербайджанского общества сепаратистов со стороны международных организаций.

Мандат российских миротворцев

Все эти каждодневные проблемы требуют решения, не могут ведь 2000 российских миротворцев заниматься каждой забредшей к азербайджанским военным коровой, говорят авторы доклада. ICG полагает, что мандат МС РФ так и не был определен, а одного трехстороннего меморандума для этого недостаточно. У группы Сороса есть "множество серьезных вопросов о полномочиях МС РФ".

"Не имея официального мандата, ближним и дальним наблюдателям остается только гадать, что будут делать миротворцы в случае эскалации", - пишут авторы. Насколько МС способны сдержать вооруженный конфликт? Могут ли миротворцы стрелять при определенных обстоятельствах, или же они имеют право максимум на самооборону и охрану мирных жителей?

В отсутствии четкого мандата российских миротворцев ICG обвиняет Баку из-за "неприемлемых для Еревана условий", а именно, что весь Карабаха является неотъемлемой частью Азербайджана и Армения не может решать, каким может быть этот мандат. Авторы доклада намеренно умалчивают, что суверенитет Азербайджана над всей его территорией, включая историческую местность Нагорный Карабах признается всеми государствами мира, включая де-юре и Армению, в связи с чем их претензии к Баку не обоснованы и неуместны.

МГ ОБСЕ

Отдельно выделяется отсутствие наблюдателей из Минской группы ОБСЕ. И здесь тоже у ICG во всем оказывается виноват Баку. Наблюдатели и работники ОБСЕ могут быть размещены на международной границе Азербайджана с Арменией и в Лачинском коридоре, но без постоянного базирования в зоне ответственности российских миротворцев и в освобожденных районах. Группа Сороса жалуется на отсутствие доступа в зону конфликта и требует предоставить его для работы международных гуманитарных организаций, из которых на земле присутствует только Красный Крест. Для обеспечения этого доступа большие надежды возлагаются на Россию, однако одновременно ICG просит, чтобы Москва не вмешивалась в их работу.

Комментарий обозревателя "Вестника Кавказа" Камрана Гасанова:

Обозначенный ICG круг вопросов действительно актуален и важен. Условия жизни пострадавших от войны армян в Нагорном Карабахе нужно улучшать. Мандат МС РФ требует уточнения, чтобы знать, как реагировать в той или иной ситуации. В то же время, доклад стремится представить послевоенные процессы максимально однобоко. Об азербайджанских беженцах (700 тыс на 1994 год) ICG говорит лишь вскользь и взваливает их обеспечение на плечи властей Азербайджана при том, что вина в их изгнании лежит на властях в Ереване:

"Азербайджан также понес потери в войне и столкнулся со своими собственными постконфликтными проблемами, в том числе с тем, как справиться с возвращением азербайджанцев, перемещенных в 1990-х годах, на территории, освобожденные Баку в 2020 году ".

В то же время решение гуманитарных проблем карабахских армян выносится в приоритет: "Получение дополнительной помощи затронутыми конфликтом районами имеет решающее значение. Ни у Степанакерта, ни у Еревана нет ресурсов, чтобы справиться с послевоенным хаосом в одиночку, есть риск затяжного гуманитарного кризиса и долгосрочного перемещения людей".

Связана ли эта предвзятость с тем, что ICG финансируется Джорджем Соросом, духовным отцом Никола Пашиняна, сказать трудно. Но обращает на себя внимание отсутствие в докладе упоминания разрушений на территории близких к фронту Второй Карабахской войны районов (Барда, Тертер и Гянджа), обстреливавшихся в ходе последних боевых действий ракетами средней дальности и кассетными боеприпасами.

Ни слова нет об опустошении семи ранее оккупированных районов, вывозе оттуда ресурсов, тотальном минировании земли и разрушении домов, осквернении мечетей проживавших там азербайджанцев. Нет упоминания также того, что на минах, установленных армянскими оккупантами уже после капитуляции Еревана, недавно погибли два азербайджанских журналиста. Также проигнорирована судьба 4 тыс азербайджанцев, без вести пропавших в Первую Карабахскую войну.

Почему ничего из этого не обсуждается в многостраничном докладе ICG, хотя все это реальные проблемы послевоенных процессов на Южном Кавказе? Очевидно, у авторов не было цели дать подлинную картину событий, скорее, перед ними поставили цель максимально исказить и проигнорировать объективную реальность.