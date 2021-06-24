Горная река начала подтапливать дома под Ялтой

Под Ялтой в поселке Мисхор река вновь начала подтапливать дома. Силами участников команды "Молодежка ОНФ" здесь стартуют работы по возведению плотины.

"Находимся сейчас в Мисхоре. Поступило обращение, что горная речка вышла из берегов, и мы сразу сорвались, поехали", - рассказал заместитель руководителя исполкома ОНФ Игоря Кастюкевича.

Для защиты построек участники команды делают заводь, выстраивают ограждения из камней и подручных материалов, передает ТАСС.