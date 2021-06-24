Опрос показал, как жители Германии относятся к "Северному потоку-2"

Большая часть жителей ФРГ считают необходимым завершение строительства газопровода "Северный поток-2", следует из опубликованных сегодня результатов опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения Kantar Public по заказу Фонда Кербера.

В исследовании, проводившемся с 19 по 25 мая, участвовал 1 031 человек. Большинство из них - 44% - высказались за ввод газопровода в эксплуатацию, даже несмотря на возможные американские санкции против него. Второе место заняла позиция, что перед этим надо достигнуть компромисса с Вашингтоном, - 38%, пишет ТАСС.

Против завершения проекта, то есть за полную остановку, оказались 13% опрошенных.

Авторы исследования отмечают, что количество поддержавших "Северный поток-2" существенно различалось в Восточной и Западной Германии - 59% и 39% соответственно.