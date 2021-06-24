Жителя Дагестана обвиняют в финансировании терроризма

Следственным управлением заведено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Каякентского района, которого подозревают в организации финансирования терроризма, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

"В июле и в августе 2015 года подозреваемый, находясь за пределами России, придерживаясь радикальных взглядов и разделяя цели незаконных вооруженных групп, действующих в Сирии, деятельность которых противоречит интересам РФ, а также принимая участие в деятельности международной террористической организации, организовал финансирование терроризма путем привлечения денежных средств в размере 20 тыс рублей, введя в заблуждение своего родного брата, относительно истинных своих намерений", – сказано в сообщении.

В данный момент расследование уголовного дела продолжается.