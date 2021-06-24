Центр для больных коронавирусом загорелся в Москве
Пожар вспыхнул в московском реабилитационном центре для больных COVID-19, сообщил РИА Новости работник экстренных служб города.
"В реабилитационном центре на улице Федосьино, дом 20 произошло возгорание в одном из кабинетов на площади в 15 квадратных метров", - сказал собеседник.
Отмечается, что с места происшествия эвакуировали около 30 человек.
В ведомстве добавили, что в 15:06 по московскому времени возгорание было локализовано, а в 15:11 — потушено. Сведений о пострадавших не поступало.
Вестник Кавказа
в InstagramПодписаться