Центр для больных коронавирусом загорелся в Москве

Пожар вспыхнул в московском реабилитационном центре для больных COVID-19, сообщил РИА Новости работник экстренных служб города.

"В реабилитационном центре на улице Федосьино, дом 20 произошло возгорание в одном из кабинетов на площади в 15 квадратных метров", - сказал собеседник.

Отмечается, что с места происшествия эвакуировали около 30 человек.

В ведомстве добавили, что в 15:06 по московскому времени возгорание было локализовано, а в 15:11 — потушено. Сведений о пострадавших не поступало.