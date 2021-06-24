Россия готова к поставкам С-400 в Беларусь

Россия готова в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос поставок в Беларусь систем ПВО С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", заявил первый заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Андрей Бойцов, уточнив, что для этого необходимо обращение Минска.

По его словам, стороны находятся в тесном контакте с нашими белорусскими коллегами по всем вопросам в области военно-технического сотрудничества. "При поступлении соответствующего обращения на поставку ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь-С1" такой вопрос будет проработан в кратчайшие сроки", - сказал Бойцов в ходе выставки вооружений MILEX-2021.