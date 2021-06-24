Ильхам Алиев наградил орденами азербайджанских военнослужащих

Ряд военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана награждены орденами. Соответствующее распоряжение подписал президент АР Ильхам Алиев.

Текст документа опубликован на сайте главы государства.

Двое военнослужащих удостоены ордена "Карабах". Орденом "Азербайджанское знамя" награждены 28 военных, семь из них - посмертно. Орден "Рашадат" 3-й степени получили 13 человек (восемь - посмертно), орден "За заслуги перед Отечеством" 3-й степени - семь.

Посмотреть полные списки награжденных можно по ссылке.