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"Дельта"-коронавирус пришел и в Узбекистан

&quot;Дельта&quot;-коронавирус пришел и в Узбекистан

Случаи заболевания "дельта"-штаммом коронавируса уже зарегистрированы в Узбекистане, об этом рассказал представитель оперштаба Кабмина по борьбе с COVID-19.

"Штамм "дельта" был зарегистрирован несколько дней назад. Число заболевших этим штаммом COVID-19 растет", приводит его слова РИА Новости.

Чиновник напомнил, что, согласно предварительным исследованиям, новый штамм распространяется быстрее двух других вариантов, попавших ранее в страну, а именно китайского и британского.

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Вестник Кавказа

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