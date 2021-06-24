"Дельта"-коронавирус пришел и в Узбекистан

Случаи заболевания "дельта"-штаммом коронавируса уже зарегистрированы в Узбекистане, об этом рассказал представитель оперштаба Кабмина по борьбе с COVID-19.

"Штамм "дельта" был зарегистрирован несколько дней назад. Число заболевших этим штаммом COVID-19 растет", приводит его слова РИА Новости.

Чиновник напомнил, что, согласно предварительным исследованиям, новый штамм распространяется быстрее двух других вариантов, попавших ранее в страну, а именно китайского и британского.