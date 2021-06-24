Эпидемиолог призвал вакцинировать детей от коронавируса

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико заявил о том, что вакцинация от коронавируса нужна не только взрослым, но и детям, так как они тоже являются переносчиками заболевания.

"Мы знаем, что они переносят инфекцию легко, стерто, но они являются источником инфекции для лиц групп риска", - сказал Брико в ходе круглого стола на тему "Детское здравоохранение: как повысить доступность инновационных технологий и профилактических мер" в Совете Федерации.

Так он прокомментировал решение ВОЗ по включению детей и подростков в число тех, кого надо вакцинировать от коронавирусной инфекции нового типа.