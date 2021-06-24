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В Москве могут быть введены налоговые вычеты для привившихся

В Москве могут быть введены налоговые вычеты для привившихся

Палата общественных уполномоченных при бизнес-омбудсмене Москвы Татьяне Минеевой выступила с предложением мер по поддержке предпринимателей в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации в столице.

Так, было предложено ввести вычет по налогам на доходы для тех, кто осуществил иммунизацию и вычет по страховым взносам для предпринимателей за вакцинацию сотрудников.

Применение вычетов планируется осуществить за период с января по июнь текущего года, передает ТАСС.

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Вестник Кавказа

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