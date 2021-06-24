Пашинян начал "стальную революцию" с правительства

Члены армянского правительства перед началом заседания приветствовали входящего в зал и.о. премьер-министра Никола Пашиняна встав со своих мест. Соответствующая видеозапись опубликована на его сайте.

Как сообщает Sputnik Армения, перед заседанием руководитель протокола в аппарате премьера Ваге Акопян предупредил его участников, что Пашиняна необходимо встречать стоя.

В свою очередь, и.о. министра окружающей среды Романос Петросян охарактеризовал это требование как корректное и не имеющее ничего общего с диктатурой.

В ответ на вопрос, почему это правило не соблюдалось прежде, он пояснил, что, видимо, раньше "был бархат, а сейчас - сталь".