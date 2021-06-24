Матвиенко предположила, когда улучшится эпидситуация в России

К октябрю эпидемиологическая ситуация в России улучшится, предположила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

По ее словам, эпидемиологическая ситуация остается нестабильной – она меняется изо дня в день. "Трудно прогнозировать, но все-таки, я полагаю, что к октябрю месяцу ситуация улучшится", - поделилась прогнозом она в ходе выступления на заседании оргкомитета третьего Евразийского женского форума.

Ранее сообщалось, что по данным Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса, на территории России выявили еще 20 182 случая заболевания.