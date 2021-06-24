Главная » Новости

Мишустин выразил благодарность главе Ставрополья

Мишустин выразил благодарность главе Ставрополья

Председатель правительства Михаил Мишустин объявил благодарность губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову за заслуги в содействии укреплению обороноспособности страны и госбезопасности. Указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

"За заслуги в содействии укреплению обороноспособности страны и государственной безопасности объявить благодарность правительства Российской Федерации губернатору Ставропольского края Владимирову Владимиру Владимировичу", - сказано в документе.

Владимиров был назначен губернатором края 27 сентября 2013 года. Год спустя был избран главой региона, набрав более 84% голосов избирателей.

2065 просмотров





Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!