Мишустин выразил благодарность главе Ставрополья

Председатель правительства Михаил Мишустин объявил благодарность губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову за заслуги в содействии укреплению обороноспособности страны и госбезопасности. Указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

"За заслуги в содействии укреплению обороноспособности страны и государственной безопасности объявить благодарность правительства Российской Федерации губернатору Ставропольского края Владимирову Владимиру Владимировичу", - сказано в документе.

Владимиров был назначен губернатором края 27 сентября 2013 года. Год спустя был избран главой региона, набрав более 84% голосов избирателей.