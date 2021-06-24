Московская жара установила третий рекорд подряд

Температура воздуха в Москве в третий раз за неделю установила рекорд дня. Об этом рассказали в столичном метеобюро.

"Сегодня в городе побит очередной, третий с начала недели температурный рекорд дня. Не устоял максимум, установленный 24 июня 1948 года (33,5). Он перекрыт на 0,2 градуса", - приводит слова синоптика "Интерфакс".

Представитель метеобюро напомнил, что накануне и 22 июня жара в Москве побила рекорды, установленные в 1948 и 1917 годах.

Источник предупредил, что сегодня в российской столице воздух прогреется до 36 градусов, в результате может быть побит абсолютный температурный рекорд для июня, зафиксированный накануне, - 34,8 градуса.