Похищенный на Кубани Mercedes-Benz нашли в Махачкале

Сотрудники Госавтоинспекции Дагестана обнаружили находящийся в федеральном розыске автомобиль, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Накануне, сотрудниками полиции было установлено, что машина Mercedes-Benz под управлением 36-летнего мужчины находилась в федеральном розыске. Инициатором поиска транспортного средства стал Краснодарский край.

"Для дальнейшего разбирательства водитель доставлен в отдел полиции. Правоохранители проверяют обстоятельства произошедшего и достоверность показаний мужчины. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения", – сказано в сообщении.