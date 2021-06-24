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Похищенный на Кубани Mercedes-Benz нашли в Махачкале

Похищенный на Кубани Mercedes-Benz нашли в Махачкале

Сотрудники Госавтоинспекции Дагестана обнаружили находящийся в федеральном розыске автомобиль, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Накануне, сотрудниками полиции было установлено, что машина Mercedes-Benz под управлением 36-летнего мужчины находилась в федеральном розыске. Инициатором поиска транспортного средства стал Краснодарский край.

"Для дальнейшего разбирательства водитель доставлен в отдел полиции. Правоохранители проверяют обстоятельства произошедшего и достоверность показаний мужчины. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения", – сказано в сообщении.

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