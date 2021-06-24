Гутерриш призвал к введению налога на богатство

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны к введению налога на богатство. По его словам, это необходимо для улучшения экономической ситуации в мире в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Он отметил, что за год состояние самых богатых людей мира выросло на $5 трлн. "Я повторно призываю правительства рассмотреть возможность введения налога солидарности или налога на богатство на состояние этих людей, а также тех, кто получил выгоду от пандемии, чтобы финансировать социально-экономическое восстановление", - сказал он в ходе выступления в Европарламенте.

Гутерриш отметил, что из-за пандемии сотни миллионов человек оказались за чертой бедности, а целые государства столкнулись с угрозой банкротства.