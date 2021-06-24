"Ахмат" обратился к ООН, требуя обратить внимание на давление США
Футбольный клуб "Ахмат" обратился с заявлением в Федеральную антимонопольную службу в связи с блокировкой YouTube-канала.
Заявление подано "в связи наличием в действиях Google признаков злоупотребления доминирующим положением на рынке социального сетевого видеохостинга".
"Клуб считает необходимым максимально вовлечь в процесс как спортивную общественность, так и мировое сообщество. Для этого ФК "Ахмат" обратился к Специальному докладчику ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека", - говорится в заявлении.
Напомним, что каналы "Ахмата" были заблокированы 15 января. В декабре прошлого года они попали под санкции Минфина США.
Вестник Кавказа
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