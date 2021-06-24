Отели Краснодарского края будут доступны только при наличии сертификата о вакцинации

Туристы смогут разместиться гостиницах и пансионах на курортах Краснодарского края с 1 июля только при наличии отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации, сообщил в телеграм-канале в четверг губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, добавив, что с 1 августа обязательным условием при заселении станет наличие прививки от коронавируса.

По его словам, это решение связано с ростом числа заболевших COVID-19.

"С 1 августа [планируем] ужесточить эту меру – принимать гостей только с сертификатом о вакцинации, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания", - говорится в опубликованном сообщении главы региона.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в крае выявлено 123 случая заболевания коронавирусной инфекцией нового типа.