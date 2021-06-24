В АТОР попросили мэрию Москвы пускать в общепит туристов без QR-кодов

Ассоциация туроператоров России попросила Сергея Собянина разрешить иногородним и иностранным гражданам ходить в кафе без QR-кодов. Об этом сообщила исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе.

"Иногородние и иностранные гости столицы, в том числе те, кто прибывает в Москву с деловыми целями на один-два дня и не подлежат обязательному вакцинированию, не получившие результат ПЦР-теста с QR-кодом, который делается как минимум один день, столкнутся с проблемой когда им негде будет элементарно поесть", - приводит слова Ломидзе РИА Новости.

Официальное письмо на имя мэра Москвы было направлено 24 июня. В письме отмечается, что утвержденные указом главы города правила не дают возможности ресторанам в гостиницах обслуживать иногородних гостей, проживающих в гостинице.

"АТОР просит рассмотреть возможность допустить обслуживание иногородних и иностранных гостей столицы в ресторанах и кафе при предъявлении ими документов, подтверждающих их временное нахождение Москве, паспорт, билеты на транспорт, и с соблюдением всех мер антиковидной безопасности", - сказано в письме.

По мнению работников туристической отрасли, въездной турпоток в Москву, который начал восстановление после пандемии, может остановиться.