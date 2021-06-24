В Карачаево-Черкесии снова начали открываться ковид-госпитали

В соответствии с инициативой властей в Карачаево-Черкесии снова разворачивают дополнительные койки в ковид-госпиталях, информирует региональный Оперштаб.

Отметается, что это связано с тем, что за минувшую неделю зарегистрирован резкий рост числа госпитализаций. "В оперативном режиме коечный фонд действующего в республике ковид-госпиталя на базе Черкесской городской клинической больницы был увеличен до 305 коек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в республике для приема пациентов с коронавирусом готовы шесть резервных госпиталей, которые могут в случае необходимости начать работу в течение двух дней.