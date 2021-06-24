Прививочный пункт для мигрантов откроют в Москве у ТК "Садовод"

Иностранцы смогут вакцнинроваться от COVID-19 в прививочных пунктах на базе миграционного центра и около ТК "Садовод" в Москве. Об этом заявили в городском оперштабе по контролю и мониторингу ситуации по инфекции.

"Сразу после принятия решения правительством Российской Федерации о возможности применения вакцин, зарегистрированных в России, иностранным гражданам в Москве заработают пункты платной вакцинации иностранных граждан. В настоящее время проводится организационная работа по развертыванию таких прививочных пунктов на базе миграционного центра и вблизи ТК "Садовод", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что, если иностранный гражданин перенес вирус в России, или сдал ПЦР-тест в одной из лабораторий, подключенных к системе ЕМИАС, он получит QR-код.