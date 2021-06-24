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В Кремле объяснили "добровольность" обязательной вакцинации

В Кремле объяснили &quot;добровольность&quot; обязательной вакцинации

Вакцинация от коронавируса все еще остается добровольной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В то же время представитель Кремля отметил, что если москвич, работающий в сфере услуг, решил не делать прививку, то должен искать себе другую работу.

"Он будет искать себе работу в другом месте, которая не связана с теми областями, где вменяется обязательное наличие прививки", - сказал Песков на брифинге.

Далее Песков пояснил, что непривитый человек, работающий в сфере услуг, представляет угрозу для окружающих. Столь жесткие методы он объяснил необходимостью текущего момента.

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Вестник Кавказа

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