В Кремле объяснили "добровольность" обязательной вакцинации

Вакцинация от коронавируса все еще остается добровольной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В то же время представитель Кремля отметил, что если москвич, работающий в сфере услуг, решил не делать прививку, то должен искать себе другую работу.

"Он будет искать себе работу в другом месте, которая не связана с теми областями, где вменяется обязательное наличие прививки", - сказал Песков на брифинге.

Далее Песков пояснил, что непривитый человек, работающий в сфере услуг, представляет угрозу для окружающих. Столь жесткие методы он объяснил необходимостью текущего момента.