"Критика и одобрение": в Кремле сообщили об отношении Путина к работе Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров прошел долгий путь вместе со своим регионом, констатировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передавая журналистам то, как оценивает изменения в республике президент страны Владимир Путин.

По его словам, президент отмечает, что в настоящее время Чечня стала динамично развивающейся республикой.

В то же время глава государства отмечает и области, нуждающиеся в доработке. "Президент обращает внимание на те "узкие" места, которые имеются в социальной сфере и так далее, где нужно еще приложить дополнительные усилия. Но, в целом, президент положительно оценивает итоги работы Кадырова", - сказал Песков, отметив, что Путин накануне поддержал намерение Рамзана Кадырова продолжать руководство республикой.

Далее Песков положительно охарактеризовал слова Кадырова о том, что он – "пехотинец" Путина и готов выполнить любой его приказ.