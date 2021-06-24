Квартиру выиграет кто-то из вакцинированных жителей Мангистауской области

Квартиру среди вакцинировавшихся от коронавируса разыграют в еще одном регионе Казахстана: об акции "Получи прививку и выиграй двухкомнатную квартиру в Актау" сообщило управление здравоохранения Мангистауской области.

В ней смогут принять участие местные жители, получившие вакцину с 22 июня. Привиться надо в поликлинике по месту жительства, передает Sputnik Казахстан.

Конкурс будет проходить на протяжении месяца, каждую пятницу будут разыгрывать и другие ценные призы.

Напомним, в Нур-Султане вакцинированные могут выиграть двухкомнатную квартиру или автомобиль Hyundai Accent.