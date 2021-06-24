Кремль высказался за проведение саммита России и ЕС

Российская сторона позитивно оценивает инициативу проведения саммита РФ и ЕС, выдвинутую канцлером Германии Ангелой Меркель и поддержанную президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Путин является сторонником воссоздания механизма диалога и контактов между Брюсселем и Москвой, президент Путин неоднократно об этом говорил, этот диалог действительно нужен и Брюсселю, и Москве. Конечно, мы очень внимательно наблюдаем за саммитом, который сегодня открывается в Брюсселе, и за теми оценками этому потенциальному диалогу, которые оттуда прозвучат", - цитирует его РИА Новости.

Песков подтвердил сообщения СМИ о том, что инициативу проведения саммита Россия - ЕС озвучила Меркель, после чего ее поддержал французский президент Эммануэль Макрон, но уточнил, что в данный момент никакой практической подготовки не ведется. Пресс-секретарь Путина пояснил, что эту возможность еще предстоит обсудить в ЕС с участием других членов организации, чтобы понять, есть ли согласие на этот счет.