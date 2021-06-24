Казахстанские фармацевты начали выпускать лекарство от рака щитовидки
В казахстанском Институте ядерной физики произвели первую промышленную партию радиофармпрепарата йодид натрия (131I), который предназначен для лечения заболеваний щитовидной железы, в том числе рака.
"Сегодня, 24 июня, препарат был доставлен первым пациентам Центра ядерной медицины и онкологии в городе Семей. Благодаря избирательному накоплению радиофармпрепарата Натрий йодид (131I) в патологическом очаге организма происходит разрушение раковых клеток при сохранении окружающих тканей", - сообщили в министерстве энергетики, передает Sputnik Казахстан.
Препарат уже зарегистрирован в Минздраве страны как лекарственное средство под наименованием "Натрия иодид 131I, раствор для приема внутрь".
Сотрудники института не собираются останавливаться на достигнутом и планируют разработать новые радиофармпрепараты для диагностики и лечения различных заболеваний на основе новейших разработок ядерной медицины.
Вестник Кавказа
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