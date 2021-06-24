Пожилой мотоциклист сломал позвоночник в аварии на Ставрополье

Водитель мотоцикла получил серьезную травму в результате ДТП в Ставропольском крае. Такое сообщение распространило УГИБДД ГУ МВД по региону.

По предварительным сведениям, накануне утром на 31-м километре автодороги "Ставрополь - Изобильный - Новоалександровск - Красногвардейское" водитель "ВАЗ-21053" при повороте не уступил дорогу, после чего произошло столкнулся с мотоциклом Harley-Davidson.

Мотоциклист, мужчина 54 лет, был госпитализирован, медики диагностировали у него перелом позвоночника.

За рулем "пятерки" находился 81-летний местный житель, чей стаж вождения превышал 60 лет. По факту аварии назначена проверка, передает "Сайт Ставрополя 1777".