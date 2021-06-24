Гарибашвили открыл Дом юстиции в Гардабани

Одним из приоритетов правительства Грузии в последующие годы будет развитие регионов, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили присутствовал на открытии 26-го по счету Дома юстиции. В новом учреждении жители Гарбадани смогут на месте получить 450 сервисов.

"Это очень успешный проект. Я еще раз хочу отметить, что трудоустроенные здесь наши сотрудники отличаются высокой квалификацией, они служат нашим гражданам", – подчеркнул премьер, отметив, что у министра юстиции Рати Брегадзе есть очень интересные инициативы, новые идеи, над которыми он работает в рамках 10-летнего плана развития, и которые улучшат и сделают сервисы разнообразными.

Гарибашвили также отметил, что в приоритете у властей страны не только развитие больших городов, но и развитие регионов, поскольку большая часть нашего населения проживает именно в здесь, передает Sputnik Грузия.

Также на мероприятии выступил и Брегадзе, который заявил о том, что сотрудникам Домов юстиции будет повышена зарплата.