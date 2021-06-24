Анкалаев сразится с Оздемиром в UFC

Российский боец UFС в полутяжелом весе Магомед Анкалаев, c большой долей вероятности, встретится в октагоне с бывшим претендентом на титул чемпиона промоушена Волканом Оздемиром из Швейцарии.

Бой планируют организовать на одном из августовских турниров организации.

Напомним, что в феврале текущего года Анкалаев победил украинца Никиту Крылову, что позволило ворваться в первую десятку рейтинга лучших бойцов полутяжелого веса UFC.

Оздемир провел в UFC девять боев, пять из которых завершил в свою пользу. Свой последний поединок он проиграл нокаутом в прошлом году.