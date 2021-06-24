Анкалаев сразится с Оздемиром в UFC
Российский боец UFС в полутяжелом весе Магомед Анкалаев, c большой долей вероятности, встретится в октагоне с бывшим претендентом на титул чемпиона промоушена Волканом Оздемиром из Швейцарии.
Бой планируют организовать на одном из августовских турниров организации.
Напомним, что в феврале текущего года Анкалаев победил украинца Никиту Крылову, что позволило ворваться в первую десятку рейтинга лучших бойцов полутяжелого веса UFC.
Оздемир провел в UFC девять боев, пять из которых завершил в свою пользу. Свой последний поединок он проиграл нокаутом в прошлом году.
Вестник Кавказа
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