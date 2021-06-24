Mercedes протаранил КамАЗ, забор и дом: пострадали пять человек

Пять человек пострадали в результате аварии с участием легкового автомобиля Mercedes E класса и автоцистерны КамАЗ в Алатауском районе Алматы. Они госпитализированы.

По данным местных правоохранителей, авария произошла на пересечении улиц Шугыла и Туймебаева, Mercedes ехал по улице Туймебаева с превышением скоростного режима, он выехал на перекресток, где в это время находилась поливомоечная машина КамАЗ.

В результате иномарка врезалась в кабину КамАЗа. От удара легковушка продолжила движение по измененной траектории и снесла забор, а затем протаранила частный жилой дом. КамАЗ на полном ходу продолжил движение и влетел в дерево, от удара у него сорвало цистерну с водой, приводит подробности ДТП Sputnik Казахстан.