МЧС Крыма продлило штормовое предупреждение из-за непрекращающихся ливней

Крымские спасатели продлили еще на один день штормовое предупреждение в Крыму из-за прогнозируемых синоптиками сильных ливней и шквального ветра, - сообщила пресс-служба МЧС республики.

"Завтра, 25 июня, в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с", - говорится в пресс-релизе, передает "Интерфакс".

Ранее штормовое предупреждение спасатели региона объявляли на вечер среды и четверг, - говорится в сообщении.