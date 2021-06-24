МИД о британском вторжении: Россия даст отпор нарушителям ее границ

Российская сторона готова давать ответ на провокации с нарушением ее границ, подобные инциденту с британским эсминцем Defender, об этом заявил сегодня замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он напомнил, что тема принадлежности Крыма была закрыта в 2014 году, когда его жители сделали свободный выбор и вернулись на родину - в РФ.

"Те, кто пытается испытать нас на прочность, сильно рискуют. Предлагаю Королевским военно-морским силам Великобритании подумать над тем, чтобы переименовать этот корабль из "Защитника", Defender, в "Агрессора". Я думаю, это будет наиболее правильно. Агрессорам будем давать отпор", - приводит слова дипломата ТАСС.

Замминистра подчеркнул, что границы РФ останутся нерушимыми - страна будет оберегать свою территориальную целостность.

Рябков отметил провокационный характер действий британских ВМС и осудил их, а также "возросшую активность вооруженных сил Великобритании, США, ряда других натовских стран в непосредственной близости" от российских границ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заверила, что Москва даст ответ на возможные провокации с нарушением границ РФ - такие, как инцидент с Defender. Она уточнила, что посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт сегодня вызвана в министерство, где "ей будет сделан жесткий демарш".

Главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов высоко оценил действия российских моряков в этой ситуации. "Наш флот действовал в первую очередь грамотно, безопасно, чтобы не допустить дальнейшего развития этой провокации, этого безумия со стороны командования корабля Великобритании", - отметил он.

Евменов выразил мнение, что британское военно-морское ведомство и руководство страны обязаны провести максимально тщательное расследование произведенной провокации.