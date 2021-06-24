"Ахмат" будет судиться с Google за блокировку YouTube-канала

Иск футбольного клуба "Ахмат" к Google, который заблокировал YouTube-канал грозненской команды, зафиксирован в картотеке арбитражных дел.

Третьим лицом выступил Роскомнадзор. Иск подан в Московский арбитражный суд.

Напомним, что Минфин США ввел санкции против нескольких человек и юридических лиц, включая футбольный клуб "Ахмат", связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в рамках "Акта Магнитского".

Санкции также коснулись и промоутерской компании Absolute Championship Akhmat, которая проводит поединки по смешанным единоборствам, бойцовского клуба "Ахмат" и ряда других организаций.