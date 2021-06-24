Добычей узбекских оперативников стали две партии опия из Таджикистана

Узбекские оперативники Службы государственной безопасности (СГБ) страны изъяли у контрабандистов две крупных партии опия.

"В ходе оперативного мероприятия на посту ДПС "Умакай" в Чиракчинском районе Кашкадарьинской области был остановлен автомобиль "Кобальт", следовавший по маршруту "Сурхандарья – Самарканд". При осмотре авто у его пассажира, жителя Сариасийского района Сурхандарьинской области, было обнаружено и изъято 3 кг 363 г опия", – отметили в пресс-службе СГБ, передает Podrobno.uz.

Вторая крупная партия наркотического зелья была обнаружена в автомобиле "Нексия-3" жителя Денауского района Сурхандарьинской области. Остановив его на посту ДПС "Минерал сувлар" в Ташкентском районе Ташкентской области, сотрудники СГБ при осмотре салона автомашины обнаружили 5 кг опия.

В Уртачирчикском районе страны при попытке продажи за 50 млн сумов 492 гр гашиша были задержаны двое жителей Бекабада.

Во всех трех случаях наркотические средства были контрабандно завезены на территорию Узбекистана из Таджикистана, - отметили в СГБ.

В отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса Узбекистана, ведутся следственные действия, - говорится в сообщении.